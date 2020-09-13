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После скандала с девушками в отеле игрок "МЮ" попался на употреблении смертельно опасного вещества

13 сентября, 14:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юный футболист вдыхал "веселящий газ", который может спровоцировать сердечный приступ

Футболист "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд попал в очередной скандал. Недавно мы писали, что игрока сборной Англии отчислили из команды после того, как вместе с другим футболистом он нарушил карантин и привел в отель девушек. А теперь английские СМИ сообщили, что еще за несколько недель до дебютного вызова в сборную 18-летний Гринвуд развлекался "веселящим газом".

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В Сети появилось видео, на котором Мэйсон вдыхает закись азота из баллона. При вдыхании чистого оксида азота у человека быстро развиваются состояние опьянения и сонливость. Тем не менее, это сопряжено с риском получения сердечного приступа и повреждения мозга, а длительное употребление может привести к потере памяти и дефициту витаминов.

Источник, который передал видео The Sun, сказал: "Мейсон часто ходит в эту квартиру после вечеринок и любит хорошо проводить время. Но он должен серьезно к этому относиться, учитывая, что он ТОП-спортсмен. Он поступил глупо, делая это, и особенно, когда позволял снимать на видео. Многие люди в Манчестере делают это на вечеринках – многие из них возраста Мэйсона".

После того, как скандал стал достоянием общественности, Гринвуд принес свои извинения и заявил, что в будущем такое не повторится.

"Теперь я осведомлен о рисках для здоровья, связанных с этой практикой, и согласен с тем, что даже попытка, как показано на этих кадрах, была с моей стороны неверным суждением. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру.

В 18 лет я все время учусь. Однако на этой неделе я также узнал, что из-за моей карьеры меня будут оценивать по более высоким стандартам, и я должен учитывать это в будущем. Я полон решимости отплатить за веру, проявленную в меня моим менеджером и тренерами", – сказал Гринвуд в официальном заявлении.

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В 2018 году несколько игроков лондонского "Арсенала" потеряли память после употребления "веселящего газа", а в 2016 году за этим был пойман звезда "Астон Виллы" Джек Грилиш. Отмечается, что с 2010 года в Великобритании в результате употребления оксида азота произошло минимум 25 смертельных случаев.

Смотрите, как Англия обыграла Исландию в дебютном матче Гринвуда за сборную:

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футболист Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд

Источник: Сегодня|Спорт

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