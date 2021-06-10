Роман Зозуля получил орден от Зеленского: за помощь армии его обвиняли в нацизме

Украинского футболиста наградили за многолетнюю помощь украинской армии, даже когда он играл в Испании. Роман Зозуля рад ордену и горд быть украинцем

Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

Украинский футболист Роман Зозуля получил орден "За заслуги ІІІ степени". Бывший форвард Альбасете не один год помогает нашим военным, основал благотворительный фонд "Народная армия". Но с подачи России испанские болельщики обвиняли Зозулю в нацизме и даже срывали матчи с его участием.

Получение ордена Зозуля сопроводил цитатой знаменитого украинского писателя Остапа Вишни.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда – орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за отличие", – написал Зозуля в Facebook.

Напомним, что по итогам сезона Альбасете Зозули вылетел из первой лиги Испании. Вместе с этим с клубом попрощался и украинец. Пока он находится в поисках новой команды.