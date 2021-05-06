Рома и Манчестер Юнайтед выдали еще одну голевую феерию в полуфинале Лиги Европы

Несмотря на дубль Эдинсона Кавани, команда Паулу Фонсеки обыграла английский гранд, но не вышла в финал из-за разгромного поражения на выезде

Рома - Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

Чудо на римском "Стадио Олимпико" не случилось: Рома не смогла отыграться после гостевого фиаско 2:6 в Манчестере. Однако в повторном полуфинале итальянская команда билась до последнего, победила с минимальным счетом – 3:2, но могла забить гораздо больше.

Читайте также: футболист сборной Украины опасается судей на Евро-2020.

Счет на 38-й минуте открыл Эдинсон Кавани: уругваец мощным ударом вывел МЮ вперед. Смотрите лучшие моменты первого тайма, в котором забили один мяч.

Тем временем,футболиста забыли на стадионе, ему пришлось догонять автобус.

Реклама

А вот после перерыва Рома пошла ва-банк. На 57-й минуте Эдин Джеко ударом головой сравнял счет. Вскоре Брайан Кристанте воспользовался ошибкой Фреда и вывел хозяев вперед – 2:1. Почти сразу же Мхитарян, Пеллегрини и тот же Джеко могли увеличить преимущество "волков", но мяч чудом не попадал в сетку.

А вот на 68-й минуте Кавани откликнулся на навес Бруну Фернандеша и головой восстановил равновесие – 2:2. Впрочем, последнее слово все же осталось за Ромой. 19-летний поляк Никола Залевски пробил Давиду де Хеа между ног на 83-й минуте и поставил точку. Смотрите лучшие моменты второго тайма:

Таким образом, Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы, в котором сыграет с испанским Вильярреалом. Поединок состоится в польском Гданьске 26 мая.