Футболиста забыли на стадионе. Ему пришлось догонять автобус

Игрок Клужа Овидиу Хобан долго переодевался и не успел в клубный автобус. Сначала он пытался догнать автобус пешком, а затем прыгнул в машину

Забавный случай произошел после матча чемпионата Румынии между Клужем и Академикой. Игрок Клужа Овидиу Хобан задержался в раздевалке и не успел в клубный автобус. Администратор клуба не заметил отсутствие игрока и дал команду покинуть стадион.

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Хобан пытался догнать транспорт на своих двух, но понял, что шансов у него нет, поэтому быстро прыгнул в попутку и помчался за автобусом.

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