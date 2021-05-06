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Футболиста забыли на стадионе. Ему пришлось догонять автобус

6 мая, 23:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игрок Клужа Овидиу Хобан долго переодевался и не успел в клубный автобус. Сначала он пытался догнать автобус пешком, а затем прыгнул в машину

Забавный случай произошел после матча чемпионата Румынии между Клужем и Академикой. Игрок Клужа Овидиу Хобан задержался в раздевалке и не успел в клубный автобус. Администратор клуба не заметил отсутствие игрока и дал команду покинуть стадион.

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Хобан пытался догнать транспорт на своих двух, но понял, что шансов у него нет, поэтому быстро прыгнул в попутку и помчался за автобусом.

Ранее мы писали, что футболисты провели протест против долгов по зарплате прямо на поле. Румынские футболисты оригинальным способом решили выбить долги с руководства клуба. Они простояли две минуты игры команды в чемпионате страны.

Ранее мы писали, что в Румынии тренера уволили за то, что он вывел команду на первое место в чемпионате. Руководство команды из третьего дивизиона не рассчитывало повышаться в классе.

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