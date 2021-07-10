"Родителей нет в живых. Родня в Луганске": Жена динамовца рассказала, почему затянули со свадьбой

Новоиспеченная супруга защитника Динамо Артема Шабанова призналась, что не раз меняла решение о том, стоит ли сыграть свадьбу. Решающими оказались гормоны во время беременности

Артем Шабанов и его жена Юлианна / Фото: Instagram

Модель Юлианна, которая накануне официально стала женой защитника Динамо Артема Шабанова, рассказала, почему они так долго тянули со свадьбой и все-таки решили ее сыграть. Как призналась красотка, свою роль сыграли гормоны.

"Вопрос со свадьбой мы обговаривали много раз в течение года. Из всех выходящих факторов приходили к выводу – что, скорее всего, не будем делать свадьбу. Скорее всего, полетим куда-то отдыхать. Например, на Мальдивы. Полетели. Но после все-равно я возвращалась к этому вопросу в голове. Опять обсудив, мы пришли к выводу, что купим себе что-то крутое. Купили... И вроде бы забыли этот вопрос, но нет"

"Почему думала не делать свадьбу"

"Первое, моих родителей нет в живых (уже бы свадьба была не по всем украинским традициям...)"

"Второе – большое количество моих родственников живет в Луганске, и, я думаю, для многих было бы проблематично присутствовать у меня на свадьбе"

"И третье – постоянные карантины и локдауны все сбивали"

"И четвертое, вдобавок ко всему, Артема отдали в аренду в Польшу"

"И тут в середине моей беременности мои гормоны заиграли – и я захотела свадьбу. Но уже поздно ее делать. Ведь я бы тоже хотела и выпить, и потанцевать до утра. В общем, перенесли все на будущее"

"Но с росписью все было так же. Мне очень стало тяжело что-то спланировать заранее, и я не понимаю почему?! Все оттягивала и оттягивала, хотела, чтоб кто-то за меня все это взял и сделал. Артем почти никогда не знает, когда у него выходные, что вообще затрудняет что-то запланировать заранее"

"А во время его отпуска я больше хотела отдыха на море и кушать арбуз, о котором я просто мечтала, чем саму роспись и ЗАГС. Отпуск закончился, а я вообще ничего не организовала (ни гендер-пати, ни роспись), я просто отдыхала"

"И вот Артем уехал на сборы на 10 дней в Швейцарию, мы предположили, что один день все-таки после сборов будет выходной. И за неделю "до" я решила попробовать что-то организовать. Увы, многим нужно было заплатить заранее или авансы или полную оплату. А вдруг у нас не получится? Но на свой страх и риск мы рискнули. За два-три дня "до" все оплатили. Артем прилетел 7.07 почти утром, почти не спав, начал собираться в ЗАГС (по его красным глазам все видно)

А дальше все вы видели на фото и в сторис"

"Гостей не приглашали, так как сами не знали, выйдет ли что-то. Да и роспись я лично хотела для себя. Сделать пару фото/видео на память, никуда не спешить и ни за что не переживать. Не люблю, когда гости меня ждут. Поэтому свою бабулю я сразу предупредила, что будет ЗАГС и фотосессия и все. Но она все равно решила приехать из Винницы – хоть ей это было сделать безумно тяжело (сахарный диабет, старость, давление)"

"Поэтому, мои любимые, родные и близкие, не обижайтесь на нас. У нас вся организация вышла почти спонтанно", – написала у себя в Instagram Юлианна Шабанова

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