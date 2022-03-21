Родился в Украине и продался Путину: шахматист-предатель отстранен от всех соревнований

Сергей Карякин предал Украину и поддержал войну против своей Родины
Международная шахматная федерация ФИДЕ отстранила российского спортсмена Сергея Карякина от всех соревнований под своей эгидой. Срок действия бана – минимум полгода. Официальное заявление комиссии ФИДЕ по вопросам этики выглядит следующим образом:
"Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики ФИДЕ, ему сроком на шесть месяцев запрещается участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных турнирах ФИДЕ. Наказание вступает в силу с даты принятия решения – 21 марта 2022 года".
Причиной такого решения стали слова Карякина, сказанные 27 февраля, в поддержку российского вторжения в Украину. Сам Карякин родился в Симферополе, а профессиональною шахматную школу прошел в Краматорске.
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В 2009 году Сергей принял гражданство России, так как сам заявлял, что всегда считал себя "русским". Теперь же предатель, как и все русские спортсмены, последовал за военным кораблем!
Ранее глава ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович заявлял о том, что организация дисквалифицирует российских и беларуских шахматистов. Правда, официально пока этого не произошло.