Роберто Карлос и Фигу в обнимку с Кличко: зачем легенды Реала приехали в Киев

Луиш Фигу и Роберто Карлос приехали в Киев / Фото: Сегодня

Компанию Фигу и Карлосу в Киеве составили колумбиец Эдвин Конго и испанский нападающий Хосе Эмилио Амависка – оба ранее защищали цвета "Королевского клуба".

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Кличко показал гостям инфраструктуру, а затем звезды футбола дали старт праздничному матчу между воспитанниками украинских школ Фонда Реал Мадрид. Подобные школы уже функционируют в Тернополе и Ирпене.

"В Украине футбол любят все. Не все играют, но все эксперты", – пошутил Виталий Кличко в разговоре с поверенным Испании Пабло Ган Кесадой. Тот ответил, что в Испании та же ситуация.

Кстати, именитых гостей в Киеве также сопровождали наши знаменитости – футболист Игорь Беланов и баскетболист Станислав Медведенко.

Социальную школу Реала открыли в колледже им. В. А. Сухомлинского. В целом фонд объединяет более 450 школ в 80 странах.

Напомним, что несколько дней назад Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе. Лучшие ученики получат возможность пройти просмотр в Академию.