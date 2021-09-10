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Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
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Роберто Карлос и Фигу в обнимку с Кличко: зачем легенды Реала приехали в Киев

Александр Трикиша
10 сентября, 13:58
Легендарные футболисты мадридского Реала Роберто Карлос и Луиш Фигу прибыли в Украину на открытие социальной школы испанского клуба в Киеве. В столице их сопровождал мэр города Виталий Кличко

Луиш Фигу и Роберто Карлос приехали в Киев / Фото: Сегодня

Компанию Фигу и Карлосу в Киеве составили колумбиец Эдвин Конго и испанский нападающий Хосе Эмилио Амависка – оба ранее защищали цвета "Королевского клуба".

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Кличко показал гостям инфраструктуру, а затем звезды футбола дали старт праздничному матчу между воспитанниками украинских школ Фонда Реал Мадрид. Подобные школы уже функционируют в Тернополе и Ирпене.

"В Украине футбол любят все. Не все играют, но все эксперты", – пошутил Виталий Кличко в разговоре с поверенным Испании Пабло Ган Кесадой. Тот ответил, что в Испании та же ситуация.

Кстати, именитых гостей в Киеве также сопровождали наши знаменитости – футболист Игорь Беланов и баскетболист Станислав Медведенко.

Социальную школу Реала открыли в колледже им. В. А. Сухомлинского. В целом фонд объединяет более 450 школ в 80 странах.

Напомним, что несколько дней назад Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе. Лучшие ученики получат возможность пройти просмотр в Академию.

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