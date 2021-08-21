Ему ассистировал Фигу: Срна сыграл за команду легенд в компании президента УЕФА

Легендарный футболист Шахтера, а сейчас директор по футболу в донецком клубе Дарио Срна принял участие в выставочном матче с участием знаменитостей из мира футбола

Дарио Срна в компании легенд мирового футбола - Фернандо Йерро и Луиша Фигу / Фото: Instagram

Поединок был приурочен к 25-летию Молодежных спортивных игр, ставшими крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе.

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За команду амбассадоров и друзей YSG выступили Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также Звонимир Бобан, Предраг Миятович, Марио Станич, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Максвелл, Флоран Малуда и другие

Команды провели 2 тайма по 20 минут на мини-футбольной площадке с искусственным покрытием. Дети победили звезд со счетом 5:4.

Первый гол в матче забил Александер Чеферин, а Дарио Срна в концовке отметился дублем с передач Малуда и Фигу. Завершилось же мероприятие фотосессией участников и зрителей с футболистами, пишется на сайте Шахтера.

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Кстати, в марте Срна принял участие в благотворительном матче в помощь пострадавшим от землетрясения в Хорватии.