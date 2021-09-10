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Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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Роберто Карлос і Фігу в обнімку з Кличком: навіщо легенди Реала приїхали до Києва

Олександр Трикіша
10 вересня, 13:58
Легендарні футболісти мадридського Реала Роберто Карлос і Луїш Фігу прибули в Україну на відкриття соціальної школи іспанського клубу в Києві. У столиці їх супроводжував мер міста Віталій Кличко

Луїш Фігу і Роберто Карлос приїхали в Киів / Фото: Сьогодні

Компанію Фігу і Карлосу в Києві склали колумбієць Едвін Конго і іспанський нападник Хосе Еміліо Амавіска – обидва раніше захищали кольори "Королівського клубу".

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Кличко показав гостям інфраструктуру, а потім зірки футболу дали старт святкового матчу між вихованцями українських шкіл Фонду Реал Мадрид. Подібні школи вже функціонують в Тернополі та Ірпені.

"В Україні футбол люблять усі. Не всі грають, але всі експерти", – пожартував Віталій Кличко у розмові з повіреним Іспанії Пабло Ган Кесадою. Той відповів, що в Іспанії та ж ситуація.

До речі, іменитих гостей у Києві також супроводжували наші знаменитості – футболіст Ігор Бєланов і баскетболіст Станіслав Медведенко.

Соціальну школу Реала відкрили в коледжі ім. В. А. Сухомлинського. В цілому фонд об'єднує понад 450 шкіл у 80 країнах.

Нагадаємо, що кілька днів тому Шахтар відкрив футбольну школу в Борисполі. Кращі учні отримають можливість пройти перегляд у Академію.

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