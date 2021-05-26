Ризатдинова в ужасе от Египта, но рискнула забраться на верблюда

Анна Ризатдинова в теплых краях / Фото: Instagram

Призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова в последнее время много путешествует по работе, дает мастер-классы. Крайней остановкой спортсменки был Каир, где крымской красавице даже удалось оседлать верблюда. Ранее Ризатдинова назвала шесть способов, как избавиться от стресса.

Читайте также: Готова умереть на ковре: на какие мучения пошла Ризатдинова ради олимпийской медали

"Я впервые была в Египте. Ожидания были огромные, потому что мне очень нравится все, что связано с Древним Египтом! Пирамиды, мумии, папирус и все изобретения древней цивилизации. Но нынешний Каир полностью разочаровал! Мусор на улицах, отсутствие нормальных дорог и тротуаров. Движение машин вгоняло меня в ужас: такое чувство, что правила дорожного движения в Каире отсутствуют. И складывается впечатление, что там не уважают свои достопримечательности", – написала Анна в Instagram

"Но всегда есть и другая сторона медали. Я в восторге от Исторического музея Египта. Потрясает и вызывает шок, как можно было все это придумать, не имея нынешних технологий! Так увлеклась, что в аэропорту пересмотрела документальные фильмы на тему Древнего Египта. Очень захватывает! Ученые до сих пор не могут найти ответы на все вопросы об этом периоде истории. Успела полакомиться пахлавой и люля-кебаб. Такая ностальгия, будто вернулась в родной Крым"

Ранее мы рассказывали, кто любимые актеры Анны Ризатдиновой.