Рио восстало против Пеле! Бразильцы не отдадут легендарный стадион Королю футбола

Один из символов страны "Маракана" не будет менять свое имя

Власти штата Рио-де-Жанейро отказались от идеи переименовать легендарный стадион "Маракана" в честь Короля футбола Пеле из-за массового недовольства местных жителей. Ранее мы рассказывали, как обман спас карьеру легендарного Пеле.

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Как сообщает ESPN, в марте власти Бразилии подготовили законопроект о переименовании стадиона в честь трехкратного чемпиона мира. Арену планировали назвать "Эдсон Арантис ду Насименту — Король Пеле" ("Стадион короля Пеле"). Однако 8 апреля губернатор штата наложил вето на это решение из-за недовольства местного населения.

Стадион "Маракана" во время Олимпиады-2016 / Фото: Reuters

Люди сочли неуместным переименовывать достопримечательность города в честь футболиста, который никогда не жил в их штате. Среди тех, кто выступил против проекта, оказался Герсон, который выигрывал вместе с Пеле чемпионат мира-1970, и внук Марио Филью – бразильского журналиста, благодаря которому проект "Маракана" воплотился в жизнь в 1950 году.

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Пеле/Фото thesefootballtimes.co

Пеле, которому в 2020 году исполнилось 80 лет, играл на "Маракане" за Бразилию и забил свой 1000-й гол на этом стадионе в 1969 году за Сантос.

Ранее Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола.