Українська
$ 27,72
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Короля футбола" обокрали: "Барселона" приписала Месси новый рекорд

22 марта, 22:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Каталонский клуб удалил упоминание о Пеле из первоначальной версии новости

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд. Благодаря дублю в ворота "Реал Сосьедад" аргентинец довел количество своих голов за каталонский клуб до 700: 663 в официальных матчах и 37 в товарищеских матчах.

Реклама

Читайте также: Пеле свергнут официально! Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

При этом, 467 мячей Месси забил в чемпионатах Испании и теперь он делит лидерство в списке лучших бомбардиров всех времен в одной лиге с "Королем футбола" бразильцем Пеле, сообщается на официальном сайте "Барселоны". Правда, позже эти слова исчезли из новости на сайте клуба, а в новой версии Лионеля назвали уже единоличным рекордсменом. Ждем ответ от бразильских СМИ.

Недавно Месси забил 644-й мяч за "Барселону" и побил достижение Пеле по голам за один клуб. Правда, в Бразилии сообщили, что рекорд Лионеля Месси по голам за один клуб – ненастоящий. Нужно учитывать голы "Короля футбола" в товарищеских матчах, где он наколотил еще 448 голов.

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

В ТОП-лигах Европы лучшие бомбардиры всех времен являются Джимми Гривз (Англия, 357 голов), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299). К слову, в Украине лидерство делят между собой Максим Шацких и Сергей Ребров (123).

Реклама

Смотрите гол-красавец Месси в ворота "Пари Сен-Жермен":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Пеле

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Голая модель,
Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фолаФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять