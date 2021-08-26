Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов прошла в Стамбуле / Фото: REUTERS
Проводить жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов помогали бывшие игроки Челси Майкл Эссьен и Бронислав Иванович. Мы проводили онлайн жеребьевки Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:
- Манчестер Сити
- Пари Сен-Жермен
- Лейпциг
- Брюгге
- Атлетико
- Ливерпуль
- Порту
- Милан
- Спортинг
- Боруссия Д
- Аякс
- Бешикташ
- Интер
- Реал
- Шахтер
- Шериф
- Бавария
- Барселона
- Бенфика
- Динамо
- Вильярреал
- Манчестер Юнайтед
- Аталанта
- Янг Бойз
- Лилль
- Севилья
- Зальцбург
- Вольфсбург
- Челси
- Ювентус
- Зенит
- Мальме
Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря