26 августа 69’
Заря 1
Рапид Вена 3
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Александр Трикиша
26 августа, 20:20
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Определились соперники украинских грандов Динамо и Шахтера, а также остальные квартеты

Жеребьевка Лиги чемпионов прошла в Стамбуле / Фото: REUTERS

Проводить жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов помогали бывшие игроки Челси Майкл Эссьен и Бронислав Иванович. Мы проводили онлайн жеребьевки Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Группа А

  • Манчестер Сити
  • Пари Сен-Жермен
  • Лейпциг
  • Брюгге

Группа В

  • Атлетико
  • Ливерпуль
  • Порту
  • Милан

Группа С

  • Спортинг
  • Боруссия Д
  • Аякс
  • Бешикташ

Группа D

  • Интер
  • Реал
  • Шахтер
  • Шериф

Группа E

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  • Бавария
  • Барселона
  • Бенфика
  • Динамо

Группа F

  • Вильярреал
  • Манчестер Юнайтед
  • Аталанта
  • Янг Бойз

Группа G

  • Лилль
  • Севилья
  • Зальцбург
  • Вольфсбург

Группа H

  • Челси
  • Ювентус
  • Зенит
  • Мальме

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты:

Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря

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