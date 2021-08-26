Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів пройшло в Стамбулі / Фото: REUTERS
Проводити жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів допомагали колишні гравці Челсі Майкл Ессьєн і Броніслав Іванович. Ми проводили онлайн жеребкування Ліги чемпіонів.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів:
- Манчестер Сіті
- Парі Сен-Жермен
- Лейпциг
- Брюгге
- Атлетіко
- Ліверпуль
- Порту
- Мілан
- Спортинг
- Боруссія Д
- Аякс
- Бешикташ
- Інтер
- Реал
- Шахтар
- Шериф
- Баварія
- Барселона
- Бенфіка
- Динамо
- Вільярреал
- Манчестер Юнайтед
- Аталанта
- Янг Бойз
- Лілль
- Севілья
- Зальцбург
- Вольфсбург
- Челсі
- Ювентус
- Зеніт
- Мальме
Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:
Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня