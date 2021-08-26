26 серпня 90+6’
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Рапід Відень 3
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
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Десна --
Верес --
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Минай --
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Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
26 серпня, 20:20
У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Визначилися суперники українських грандів Динамо і Шахтаря, а також інші квартети

Жеребкування Ліги чемпіонів пройшло в Стамбулі / Фото: REUTERS

Проводити жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів допомагали колишні гравці Челсі Майкл Ессьєн і Броніслав Іванович. Ми проводили онлайн жеребкування Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів:

Група А

  • Манчестер Сіті
  • Парі Сен-Жермен
  • Лейпциг
  • Брюгге

Група В

  • Атлетіко
  • Ліверпуль
  • Порту
  • Мілан

Група С

  • Спортинг
  • Боруссія Д
  • Аякс
  • Бешикташ

Група D

  • Інтер
  • Реал
  • Шахтар
  • Шериф

Група E

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  • Баварія
  • Барселона
  • Бенфіка
  • Динамо

Група F

  • Вільярреал
  • Манчестер Юнайтед
  • Аталанта
  • Янг Бойз

Група G

  • Лілль
  • Севілья
  • Зальцбург
  • Вольфсбург

Група H

  • Челсі
  • Ювентус
  • Зеніт
  • Мальме

Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати:

Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня

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