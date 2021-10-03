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Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
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Десна 0
3 октября 17:00
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Минай 0
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Мариуполь --
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Львов --
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"Результат матча Динамо – Шахтер отображает события на поле". Главный тренер киевлян о суперпоединке

Сергей Шаховец
3 октября, 23:14
Украинское классико между киевским Динамо и донецким Шахтером завершилось бескомпромиссной ничьей

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Киевляне не сумели взять реванш за поражение в Суперкубке Украины, но сохранили трехочковое преимущество над "горняками" в чемпионате. Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Шахтер на своем сайте.

Сразу после матча, свой комментарий событиям на поле дал главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

"Равная была игра. Были моменты у нас в первом тайме, а соперник был интереснее во второй половине встречи. Они были свежее, более отдохнувшими. У нас накапливается усталость. Но матч получился хорошим, обе команды хотели выиграть. Равные соперники, и мне кажется, что результат отображает то, что было на поле.

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У нас было меньше ошибок, чем в Суперкубке. У нас молодые защитники, и они могут допускать ошибки, но сегодня их было меньше. У Шахтера много быстрых игроков, и нам нужно было перекрывать зоны. Мы хорошо это сделали.

Миколенко? Виталий отсутствовал из-за травмы. Буквально на днях получил повреждение. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Доктор сделает МРТ, они примут решение.

Это же касается Вербича и Шепелева. О серьезности узнаем позже, нужно обследование", – сказал Луческу в интервью Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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После 10-ти туров киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата и опережают Шахтер на три очка.

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