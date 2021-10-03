"Результат матчу Динамо – Шахтар відображає події на полі". Головний тренер киян про суперпоєдинок

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Кияни не зуміли взяти реванш за поразку в Суперкубку України, але зберегли триочкову перевагу над "гірниками" в чемпіонаті. Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Шахтар на своєму сайті.

Відразу після матчу, свій коментар подям на полі дав головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

"Рівна була гра. Були моменти у нас в першому таймі, а суперник був цікавіше у другій половині зустрічі. Вони були свіжішими, більш відпочили. У нас накопичується втома. Але матч вийшов гарним, обидві команди хотіли виграти. Рівні суперники, і мені здається , що результат відображає те, що було на полі.

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У нас було менше помилок, ніж в Суперкубку. У нас молоді захисники, і вони можуть допускати помилки, але сьогодні їх було менше. У Шахтаря багато швидких гравців, і нам потрібно було перекривати зони. Ми добре це зробили.

Миколенко? Віталій був відсутній через травму. Буквально на днях отримав пошкодження. Наскільки серйозно у Миколенка – ми ще не знаємо. Доктор зробить МРТ, вони приймуть рішення. Це ж стосується Вербича та Шепелєва. Про серйозність дізнаємося пізніше, потрібно обстеження", – сказав Луческу в інтерв'ю Youtube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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Після 10-ти турів кияни очолюють турнірну таблицю чемпіонату і випереджають Шахтар на три очки.