Реванш Усик – Джошуа не состоится: британцу придумали хитрый план, как избавиться от украинца

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него четыре титула в супертяжелом весе.

Читайте также: Усик устроил драку в Буковеле: его смели за 10 секунд (видео)

Реклама

Сразу же после боя британец активировал свое право на реванш, который должен состояться не позже апреля. Но дождемся ли мы его?

"Лучший шанс Джошуа остаться финансовой звездой в Великобритании и за ее пределами – держаться подальше от Усика, который показал, что более мелкие и точные бойцы могут очень хорошо перебоксировать Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

На самом деле лучший вариант для Джошуа – позволить Фьюри разобраться с Усиком.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Если Фьюри справится с Усиком, это может снова открыть окно для того прибыльного боя Фьюри – Джошуа, который развалился в 2021 году. Это означает, что Джошуа – Усик II, вероятно, не состоится", – считает аналитик издания.

Ранее "британский Кличко" назвал лишь двух людей, способных победить Усика. По мнению бывшего чемпиона Англии Дэвида Прайса, справиться с Александром по силам лишь Тайсону Фьюри и Джо Джойсу.

Читайте также: