8 января 22:00 О матче
Реал 4
Валенсия 1
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 19:30 Онлайн
Дженоа --
Специя --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Реванш Усик – Джошуа не состоится: британцу придумали хитрый план, как избавиться от украинца

Александр Трикиша
9 января, 09:57
Авторитетное издание ESPN попыталось спрогнозировать главные события в мире бокса на 2022 год. По мнению редакции, долгожданный реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа не состоится

Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него четыре титула в супертяжелом весе.

Читайте также: Усик устроил драку в Буковеле: его смели за 10 секунд (видео)

Реклама

Сразу же после боя британец активировал свое право на реванш, который должен состояться не позже апреля. Но дождемся ли мы его?

"Лучший шанс Джошуа остаться финансовой звездой в Великобритании и за ее пределами – держаться подальше от Усика, который показал, что более мелкие и точные бойцы могут очень хорошо перебоксировать Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

На самом деле лучший вариант для Джошуа – позволить Фьюри разобраться с Усиком.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Если Фьюри справится с Усиком, это может снова открыть окно для того прибыльного боя Фьюри – Джошуа, который развалился в 2021 году. Это означает, что Джошуа – Усик II, вероятно, не состоится", – считает аналитик издания.

Ранее "британский Кличко" назвал лишь двух людей, способных победить Усика. По мнению бывшего чемпиона Англии Дэвида Прайса, справиться с Александром по силам лишь Тайсону Фьюри и Джо Джойсу.

Читайте также: