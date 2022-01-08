Таки булочка для Усика: Фьюри разгромил дедушка-чемпион

Крушитель Мохаммеда Али Ларри Холмс поставил Тайсону Фьюри двойку на несоблюдение правила "Ударь и не пропусти"

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Несмотря на статус непобедимого и наличие чемпионского пояса WBC, Тайсон Фьюри не впечатляет легенду мирового бокса Ларри Холмса. По мнению 72-летнего американца-члена Международного зала славы, Цыганский король не умеет элементарного.

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"Говорите, Фьюри двигается, как средневес с телом супертяжа? Он не умеет двигаться, как Ларри Холмс".

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

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"Он не знает, как выбрасывать двоечки, чтобы сблизиться, уйти и защитить себя".

"В третьем бою с Уайлдером он, я так думаю, хотел доказать людям, что способен держать удар. Но суть бокса в том, чтобы бить и не пропускать – ударь и не пропусти".

"Ты должен наносить удары, а не принимать их. А Фьюри делает это, он пропускает удары", – пристыдил Цыганского короля Ларри Холмс в интервью каналу Fight Hub TV.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что если его подопечный встретится с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, британец станет для украинца булочкой с корицей.

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Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс, раскритиковавший Фьюри, в 1980 году стал единственным боксером, которому досрочно проиграл легендарный Мохаммед Али.

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