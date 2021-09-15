Репетиция перед матчами с Шахтером: кто фаворит в битве между Интером и Реалом?

Мадридский Реал видится андедогом в матче против Интера / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся восемь матчей группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. В центральной встрече дня миланский Интер сразится с мадридским Реалом. Поединок пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Интер – Реал пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является итальянская команда. Коэффициент на триумф Интера составляет 2.47, на победу Реала – 3.00. Ничья же оценивается в 3.65.

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Команды уже встречались год назад в квартете, где также был и донецкий Шахтер. По его итогам Реал тогда занял первое место, а миланский клуб остался последним.

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Всего же команды сыграли друг с другом 20 поединков, половина из которых завершились триумфом Реала. Еще 3 матча оказались ничейными, а в семи триумфовал Интер. В прошлом же сезоне обе игры в Лиге чемпионов остались за мадридцами – 3:2 дома и 2:0 на выезде.

Теперь же в обоих командах сменились тренеры. Интер поменял Конте на Индзаги, а в Мадрид после очередного ухода Зидана вернулся Анчелотти.

В нынешнем сезоне обе команды неплохо стартовали во внутренних чемпионатах, хотя без осечек не обошлось. Миланцы выиграли две игры из трех, сыграв в последнем туре вничью с Сампдорией (2:2). У Реала же три победы и сумасшедшая ничья с Леванте (3:3).