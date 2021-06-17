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Рекорд Шевы пал! Ярмоленко обогнал его по системе "гол плюс пас"

17 июня, 17:04

Олег Люлька

Вингер сборной Украины благодаря удачной игре в матче Евро с Северной Македонией стал новым рекордсменом национальной команды по результативным действиям

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Гол полузащитника сборной Украины Андрей Ярмоленко в ворота Северной Македонии на 29-й минуте стал для него 42-м в футболке национальной команды. А на 34-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу на Романа Яремчука.

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Следовательно, вингер лондонского Вест Хэма Ярмоленко набрал 63 очка по системе гол + пас в матчах за сборную Украины (42 гола и 21 голевая передача) и по этому показателю обошел нынешнего главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко, у которого 61 очко – 48 голов и 13 голевых передач.

Смотрите, как Ярмоленко забил и отдал голевой пас в игре с Северной Македонией

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Добавим, что на третьем месте по результативным действиям за сборную Украины находится Евгений Коноплянка, у которого 33 балла (21 гол и 12 голевых передач).

Ранее Ярмоленко впервые рассказал, как его выкинули из Боруссии. "Меня даже никто не спрашивал", – пожаловался футболист.

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Источник: Сегодня|Спорт

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