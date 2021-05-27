Рекорд легендарного хоккеиста Александра Мальцева побили на чемпионате мира

Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль сыграл 111-й матч на мировых хоккейных форумах и обошел советского спортсмена, но стал лишь вторым

Швейцария - Словакия, Амбюль в атаке / Фото: Reuters

В четверг на 84-м чемпионате мира в Латвии прошли очередные четыре матча группового этапа. Узнавайте расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021 по хоккею. В одном из них зафиксировали примечательное достижение.

Сборная Швейцарии несколько неожиданно разгромила Словакию со счетом 8:1. До этого наши западные соседи выиграли в Риге три поединка подряд. В составе триумфаторов 37-летний форвард Андрес Амбюль сыграл 111-й матч за национальную команду на чемпионатах мира и превзошел достижение легенды советского хоккея Александра Мальцева. Пока что игрок Давоса поднялся на второе место. Лидером же пока остается немец Удо Кисслинг, который провел 119 игр.

Смотрите обзор матча, в котором Амбюль отметился двумя голевыми передачами.

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К слову, латвийские власти в ближайшие дни собираются допустить болельщиков на трибуны арен. Правда, пока что точно неизвестно, сколько именно. Но каждый зритель должен иметь документ о прохождении вакцинации.

Накануне сборная Великобритании выиграла на чемпионате мира впервые с 1962 года. Повержены белорусы.

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