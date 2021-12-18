Рефери помог "первому после Усика": самый скандальный нокаут года (видео)

Сиренко со скандалом одолел Руденко / Фото: Instagram

Перед украинско-российским боем Беринчик – Чаниев под Киевом, в битве супертяжей непобедимый Владислав Сиренко выиграл техническим нокаутом у Андрея Руденко.

Но это победа вызвала множество споров.

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Рефери остановил бой в шестом раунде, потому что Руденко то и дело повисал на шее у доминировавшего Сиренко.

Однако во всем остальном поединок выглядел довольно конкурентным. Моментами Руденко был весьма опасен. Неудивительно, что многие болельщики не поняли решения рефери. Вот их комментарии в Twitter:

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"Очень странная остановка боя. Руденко определенно оставался в борьбе"

"Сиренко выглядел хорошо, особенно со своими апперкотами – но почему все закончилось именно так, бо-о-ольшая загадка"

"Худшая остановка года, что тут говорить. Полная чушь, зачем нам такой бокс?"

"Эй, реф, что это было?"

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Напомним, что 38-летний Андрей Руденко должен был подраться 25 декабря в Москве против жертвы Александра Усика – Мурата Гассиева, но этот поединок отменили из-за травмы россиянина.

Теперь подраться с Гассиевым в Москве желает сам Сиренко, выигравший все свои 19 боев на профи-ринге, 16 из них – нокаутом.

Владислав Сиренко VS Мурат Гассиев / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что промоутер Александра Усика Александр Красюк называет 26-летнего Владислава Сиренко лучшим действующим супертяжем Украины – если не считать Усика.