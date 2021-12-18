Рефері допоміг "першому після Усика": найскандальніший нокаут року (відео)

Сіренко зі скандалом переміг Руденка / Фото: Instagram
Перед українсько-російською боєм Берінчик – Чанієв під Києвом, у битві суперважів непереможний Владислав Сіренко виграв технічним нокаутом у Андрія Руденка.
Але ця перемога викликала безліч суперечок.
Рефері зупинив бій у шостому раунді, бо Руденко зависав на шиї у домінуючого Сіренка.
Однак у всьому іншому поєдинок був досить конкурентним. Моментами Руденко був дуже небезпечний. Не дивно, що багато вболівальників не зрозуміли рішення рефері. Ось їхні коментарі у Twitter:
- "Дуже дивна зупинка бою. Руденко безперечно залишався в боротьбі"
- "Сіренко справлял хороше враження, особливо зі своїми аперкотами – але чому все закінчилося саме так, ве-е-е-елике запитання"
- "Найгірша зупинка року, що тут казати.Нісенітниця, навіщо нам такий бокс?"
- "Гей, реф, що це було?"
Нагадаємо, що 38-річний Андрій Руденко мав побитися 25 грудня у Москві проти жертви Олександра Усика – Мурата Гассієва, але цей поєдинок скасували через травму росіянина.
Тепер побитися з Гассієвим у Москві бажає сам Сіренко, який виграв всі свої 19 боїв на профі-рингу, 16 із них – нокаутом.
Зазначимо, що промоутер Олександра Усика Олександр Красюк називає 26-річного Владислава Сіренка найкращим чинним суперважем України – якщо не враховувати Усика.