Реал обыграл Барселону с шедевром от Бензема: видео голов

Мадридцы в меньшинстве одолели в Эль-Класико команду Месси и вышли на первое место в Примере

В Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" состоялось самое ожидаемое национальное дерби мирового футбола. В испанском Эль-Класико Реал обыграл Барселону со счетом 2:1, испортив настроение форварду каталонцев Гризманну, накануне в третий раз ставшему отцом.

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Уже по итогам первых получаса игры с Барселоной Реал вел в счете 2:0.

На 13-й минуте шикарный гол пяткой удался Бензема.

А на 28-й минуте Кроос с помощью рикошета поразил ворота Барселоны со штрафного.

На 60-й минуте Барселона один мяч отквитала – отличился Мингеса.

Однако на большее каталонцев не хватило, хотя последние пять минут они и провели в большинстве после удаления Каземиро. Таким образом – 2:1 в пользу "Королевского клуба".

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Бензема / Фото: Reuters

Реал – Барселона – 2:1

Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мингеса, 60

Реал: Куртуа – Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос (Мариано, 72) – Вальверде (Асенсио, 61), Бензема (Марсело, 72), Винисиус

Барселона: Тер Штеген – Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Ленгле – Дест (Гризманн, 46), Бускетс (Роберто, 64), де Йонг, Альба – Месси, Педри – Дембеле

Предупреждения: Педри, 23, Араухо, 26, Альба, 84 – Модрич, 69, Начо, 69, Каземиро, 89

Удаление: Каземиро, 90

Чемпионат Испании. ТОП-10

Благодаря этой победе Реал вышел на первое место, которое, правда, делит с Атлетико, у которого одна игра в запасе. В очке от них расположилась Барселона.

До финиша чемпионата Испании еще 8 туров – горячая концовка гарантирована!

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