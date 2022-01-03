"Разом нас багато": чемпионку мира вдохновлял на победные бои хит Гринджолов

Алина Шатерникова свой последний поединок провела под акомпанемент хита "Разом нас багато" / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая боксерша Алина Шатерникова одержала на профи ринге 16 побед из 18 проведенных поединков. Особенно памятным для нее стал бой в феврале 2005 года, когда она завоевала свой второй чемпионский титул.

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Для выхода на ринг в своем последнем поединке Алина выбрала хит времен Оранжевой революции.

"Когда только начинала карьеру, не придавала этому большого веса. Но потом понравилось выходить на ринг под ритмичные песни Майкла Джексона. Свой последний поединок провела под аккомпанемент популярного тогда хита "Разом нас багато". Но не подумайте ничего такого – политикой здесь не пахнет! Я просто хотела подчеркнуть, насколько важна для меня поддержка зала", – вспомнила Шатерникова в интервью sport24.ua.

Напомним, что 24 февраля 2005 Шатерникова выиграла бой за титул чемпионки мира в Киеве. Победив американку Стефани Доббс, она стала чемпионкой мира по версии Global Boxing Union (GBU) во втором легчайшем весе.

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Смотрите видео чемпионского боя Алины Шатерниковой и Стефани Доббс

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