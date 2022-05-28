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Размялись на публику. "Танк" скинул с помоста "Убийцу гномов" (видео)

Сергей Шаховец
28 мая, 11:45
Бой за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе состоится только сегодня, но боксеры успели выяснить отношения еще перед поединком

Джервонта Дэвис vs Роландо Ромеро / Фото: BoxingScene

В Бруклине (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions, который состоится 28 мая на арене Barclays Center.

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В главном поединке мероприятия встретятся действующий регулярный чемпион мира по версии WBA Джервонта "Танк" Дэвис и Роландо Ромеро, по прозвищу "Убийца гномов".

После церемонии взвешивания и битвы взглядов не обошлось без небольшой потасовки. Оба боксера вышли на сцену попозировать перед камерами своими мускулами. Выбрав удачный момент чемпион WBA столкнул Ромеро с помоста. Дэвису явно не понравилось, как Роландо пытался затмить его, двигаясь перед ним и играя мускулами.

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К счастью, обошлось без травм. Ромеро ловко запрыгнул назад на сцену, но драки удалось избежать. Боксеров оттащили друг от друга в разные стороны.

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Отметим, что Ромеро (14-0, 12 КО) – главный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Дэвис (26-0, 24 КО).

В декабре 2021 года Джервонта выиграл единогласным решением судей у Исаака Круса. Изначально Танк должен был подраться с Ромеро, но Роландо снялся с боя из-за обвинений в сексуальном насилии.

Ромеро последний бой провел в июле 2021 года, досрочно победив Энтони Йигита.