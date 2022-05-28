Розім'ялися на публіку. "Танк" скинув з помосту "Вбивцю гномів" (відео)

Джервонта Девіс vs Роландо Ромеро / Фото: BoxingScene

У Брукліні (США) відбулася офіційна процедура зважування учасників вечора боксу від промоутерської компанії Premier Boxing Champions, яка відбудеться 28 травня на арені Barclays Center.

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У головному поєдинку заходу зустрінуться чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA Джервонта "Танк" Девіс та Роландо Ромеро, на прізвисько "Вбивця гномів".

Після церемонії зважування та битви поглядів не обійшлося без невеликої сутички. Обидва боксери вийшли на сцену попозувати перед камерами своїми м'язами. Вибравши вдалий момент чемпіон WBA зіштовхнув Ромеро з помосту. Девісу явно не сподобалося, як Роландо намагався затьмарити його, рухаючись перед ним і граючи м'язами.

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На щастя, обійшлося без травмувм. Ромеро спритно застрибнув назад на сцену, але бійки вдалося уникнути. Боксерів відтягли один від одного у різні боки.

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Зазначимо, що Ромеро (14-0, 12 КО) – головний претендент на титул чемпіона світу за версією WBA, яким володіє Девіс (26-0, 24 КО).

У грудні 2021 року Джервонта виграв одностайним рішенням суддів у Ісаака Круса. Спочатку Танк мав битися з Ромеро, але Роландо знявся з бою через звинувачення в сексуальному насильстві.

Ромеро останній бій провів у липні 2021 року, достроково перемігши Ентоні Йігіта.