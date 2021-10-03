Разгрома не избежать: легенда сборной Украины вынес приговор Динамо

Иван Гецко не исключает очередной разгром Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Украинское классико" пройдет сегодня в НСК Олимпийский, начало – в 19:30. Трансляция Динамо – Шахтер уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

"В последнее время игра Динамо меня насторожила. Имею в виду поединки с Шахтером в Суперкубке Украины, где они потерпели крупное поражение (0:3), и разгром от Баварии (0:5) в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо 5:0 / Фото: Reuters

Динамовцы раньше мало забивали, но держали свои ворота на замке, теперь же – прицел не исправили, однако начали много пропускать.

Кстати, в поединке за Суперкубок Украины у киевлян куда-то улетучилась мотивация, хотя раньше именно этим они отличались в сражениях с "горняками". И если они снова будут действовать так безалаберно, то, убежден, разгрома им не избежать.

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Хотя не исключено, что на игре Шахтера может сказаться отсутствие травмированного лидера нападения Лассины Траоре. Рулевому дончан Роберто Де Дзерби придется хорошенько подумать, кого выдвинуть на острие атаки", – сказал Гецко в интервью sport.ua.