Разгром по-киевски: Сокол обыграл фаворита Континентального кубка

Киевский Сокол одержал победу в Континентальном кубке / Фото: uhl.com.ua

В субботу, 23 октября, хоккейный клуб Сокол сыграл второй матч в групповом турнире Континентального кубка.

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Вице-чемпиону Украины удалось одержать первую победу в еврокубковом матче, после возвращения на международную арену. Соперником киевлян был чемпион Венгрии и лидер группы Ференцварош.

Первый период был за украинскими хоккеистами, которые дважды поразили ворота венгерской команды.

В дебюте второго периода Ференцварош сумел сократить разрыв в счете до минимального – 2:1.

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Но в третьем периоде дубль Антона Рубана принес победу украинской команде – 4:1.

Континентальний кубок IIHF. Второй раунд. Группа С

Ференцварош – Сокол 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

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Шайбы: 02:12 Васильев (Нименко) – 0:1, 16:13 Коржелецкий (Летов, Симчук) – 0:2, 22:30 Нагь (Фаули, Павук) – 1:2, 51:18 Рубан (Хайруллов) – 1:3, 59:40 Рубан – 1:4

Напомним, что в первом матче подопечные Шафаренко уступили латвийской Олимпии 1:4.

После двух туров Сокол набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. В следующий раунд турнира выходит только победитель группы.

Свой следующий поединок киевская команда проведет в воскресенье, 24 октября, против эстонского Тарту Валк.

Смотрите обзор матча Ференцварош – Сокол.