23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Разгром по-киевски: Сокол обыграл фаворита Континентального кубка

Сергей Шаховец
23 октября, 22:30
Киевский Сокол одержал победу в матче Континентального кубка. Во втором туре группового турнира киевляне обыграли Ференцварош

Киевский Сокол одержал победу в Континентальном кубке / Фото: uhl.com.ua

В субботу, 23 октября, хоккейный клуб Сокол сыграл второй матч в групповом турнире Континентального кубка.

Читайте также: Донбасс хлопнул дверью и вылетел из Лиги чемпионов

Реклама

Вице-чемпиону Украины удалось одержать первую победу в еврокубковом матче, после возвращения на международную арену. Соперником киевлян был чемпион Венгрии и лидер группы Ференцварош.

Первый период был за украинскими хоккеистами, которые дважды поразили ворота венгерской команды.

В дебюте второго периода Ференцварош сумел сократить разрыв в счете до минимального – 2:1.

Реклама

Но в третьем периоде дубль Антона Рубана принес победу украинской команде – 4:1.

Континентальний кубок IIHF. Второй раунд. Группа С

Ференцварош – Сокол 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Реклама

Шайбы: 02:12 Васильев (Нименко) – 0:1, 16:13 Коржелецкий (Летов, Симчук) – 0:2, 22:30 Нагь (Фаули, Павук) – 1:2, 51:18 Рубан (Хайруллов) – 1:3, 59:40 Рубан – 1:4

Напомним, что в первом матче подопечные Шафаренко уступили латвийской Олимпии 1:4.

После двух туров Сокол набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. В следующий раунд турнира выходит только победитель группы.

Свой следующий поединок киевская команда проведет в воскресенье, 24 октября, против эстонского Тарту Валк.

Смотрите обзор матча Ференцварош – Сокол.

Реклама