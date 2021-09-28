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Разделяем боль и радость. Ринат Ахметов – о тренере Де Дзерби

Андрей Трофимов
28 сентября, 23:35
Президент Шахтера доверяет итальянским тренерам и считает их хорошими тактиками, стратегами и мотиваторами

Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби

Во вторник Шахтер во втором туре Лиги чемпионов сыграл вничью с Интером – 0:0 (обзор матча).

Итальянский тренер Шахтера Роберто Де Дзерби впервые играл с командой со своей родины после того, как возглавил "горняков".

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Накануне матча журналисты La Repubblica спросили у президента Шахтера Рината Ахметова про работу итальянских тренеров.

"Итальянская школа одна из самых сильных в мире. Я доверяю итальянцам. Они тактики, стратеги, мотиваторы и отличные люди", – считает Ринат Ахметов.

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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"Имя Невио Скалы навсегда будет вписано в историю Шахтера золотыми буквами. Мне повезло работать с ним и с его тренерским штабом, это Невио привел нас к первой победе в чемпионате Украины, сделав счастливыми", – вспоминает президент Шахтера.

"Теперь мы будем двигаться вперед с Роберто Де Дзерби, разделяя боль и радость, создавая Шахтер будущего. Роберто отличный молодой тренер, амбициозный и чудесный человек. Я верю в его талант и в его идеи. Я очень доволен, что на прошлой неделе Роберто выиграл свой первый трофей с Шахтером, Суперкубок Украины, обыграв киевское Динамо. Это был красивый матч и победа, подарившая много эмоций".

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