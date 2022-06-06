5 июня 21:45
Португалия 4
Швейцария 0
5 июня 21:45
Чехия 2
Испания 2
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Разбитое сердце. Роман Яремчук рыдал после матча с Уэльсом (видео)

Павел Василенко
6 июня, 08:51
Украинский форвард не скрывал эмоций после того, как нашей команде не удалось пробиться на ЧМ-2022

Яремчук очень хотел поехать на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

В драматическом матче сборная Украины проиграла Уэльсу путевку на чемпионат мира 2022 года. Судьбу встречи решил автогол Андрея Ярмоленко.

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После матча футболисты сборной Украины не скрывали эмоций. Большинство из них плакали. А слезы форварда Романа Яремчука еще раз подтверждают насколько сильно наша команда хотела попасть на мундиаль.

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Но ничего. Сейчас важнее победить в войне. А сборную Украины ждут новые вызовы. 8 июня наша команда стартует в Лиге наций. Первый матч на выезде против Ирландии.