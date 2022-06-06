Разбитое сердце. Роман Яремчук рыдал после матча с Уэльсом (видео)

Яремчук очень хотел поехать на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

В драматическом матче сборная Украины проиграла Уэльсу путевку на чемпионат мира 2022 года. Судьбу встречи решил автогол Андрея Ярмоленко.

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После матча футболисты сборной Украины не скрывали эмоций. Большинство из них плакали. А слезы форварда Романа Яремчука еще раз подтверждают насколько сильно наша команда хотела попасть на мундиаль.

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Но ничего. Сейчас важнее победить в войне. А сборную Украины ждут новые вызовы. 8 июня наша команда стартует в Лиге наций. Первый матч на выезде против Ирландии.