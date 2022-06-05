Мундиаль был так близко: видеообзор матча Уэльс – Украина

Команда Александра Петракова минимально уступила валлийцам из-за автогола. На чемпионат мира поедут Бэйл и компания

Украина проигрывает Уэльсу в матче за выход на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проиграла свой матч года. В финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 команда Александра Петракова уступила Уэльсу со счетом 0:1 и осталась без Мундиаля.

Наша команда контролировала мяч чаще в первом тайме, Уэльс же делал ставку на контратаки. Впрочем, гол перед перерывом забили хозяева. А вернее, Ярмоленко. После подачи Бэйла со штрафного Андрей срезал мяч в свои ворота.

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Уже к перерыву наша команда могла сравнять счет. Все тот же Ярмоленко подставился под Аллена в чужой штрафной и Джо врезал нашему игроку по ступне вместо мяча. Судья VAR пересмотрел эпизод в повторе и решил не указывать на "точку".

После перерыва Уэльс отошел в защиту и неплохо контратаковал. У нашей команды острее всего были Довбик и Сидорчук. После моментов первого спасал Хеннесси, а Сергей сделал ставку на дальние выстрелы.

Таким образом, Уэльс во второй раз выходит на чемпионат мира, где в группе В сразится с Англией, США и Ираном. Наша же команда теперь будет готовиться к играм Лиги наций. В июне ее ожидают две битвы с Ирландией (8 и 14 числа), а между ними – игра с Арменией (11-го).

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ОБЗОР МАТЧА УЭЛЬС – УКРАИНА