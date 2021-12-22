Разбежались! Грозный клуб УПЛ покинули все звезды

Будковский, Калитвинцев, Тотовицкий / Фото: Коллаж: Сегодня
Как мы уже сообщали, Десну покинул Андрей Тотовицкий, который с месячной зарплатой в 30 тысяч долларов станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Колоса.
Однако это – далеко не единственная потеря Десны. Как сообщает TaТоТаке, с черниговской командой этой зимой прощаются и другие звезды.
В частности, экс-форвард Шахтера, Зари и сборной Украины Филипп Будковский покинет Десну с 1 января в статусе свободного агента.
Разорвал контракт с черниговским клубом бывший полузащитник Зари и Байера Владлен Юрченко.
Также уйдет из Десны Сергей Болбат, принадлежащий Шахтеру. У него истекает срок аренды.
При этом еще один известный игрок Десны экс-динамовец Владислав Калитвинцев может получить статус свободного агента из-за невыплат по зарплате и перебраться в Александрию.
Напомним, на зимние каникулы Десна, которая на старте сезона была лидером УПЛ, ушла седьмой. Чемпионат Украины возобновится в феврале.