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Розбіглися! Грізний клуб УПЛ покинули усі зірки

Андрій Трофімов
22 грудня, 14:50
Після чотирьох турів чемпіонату України Десна лідирувала з 12 очками, випереджаючи Динамо та Шахтар, а нині чернігівська команда розпадається як картковий будиночок

Будківський, Калитвинцев, Тотовицький / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ми вже повідомляли, Десну покинув Андрій Тотовицький, який із місячною зарплатою у 30 тисяч доларів стане найоплачуванішим гравцем в історії Колоса.

Андрій Тотовицький / Фото: ФК "Десна" Чернігів

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Однак це далеко не єдина втрата Десни. Як повідомляє TaТо Таке, з чернігівською командою цієї зими прощаються й інші зірки.

Зокрема, ексфорвард Шахтаря, Зорі та збірної України Пилип Будківський залишить Десну з 1 січня у статусі вільного агента.

Пилип Будківський / Фото: ФК "Десна" Чернігів

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Розірвав контракт із чернігівським клубом колишній півзахисник Зорі та Баєра Владлен Юрченко.

Владлен Юрченко / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Також піде з Десни Сергій Болбат, який належить Шахтарю. У нього закінчується строк оренди.

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Сергій Болбат / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

При цьому ще один відомий гравець Десни ексдинамівець Владислав Калитвинцев може отримати статус вільного агента через невиплати із зарплати та перебратися до Олександрії.

Владислав Калитвинцев / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, на зимові канікули Десна, яка на старті сезону була лідером УПЛ, вирушила сьомою. Чемпіонат України відновиться у лютому.