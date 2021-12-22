Розбіглися! Грізний клуб УПЛ покинули усі зірки

Будківський, Калитвинцев, Тотовицький / Фото: Колаж: Сьогодні
Як ми вже повідомляли, Десну покинув Андрій Тотовицький, який із місячною зарплатою у 30 тисяч доларів стане найоплачуванішим гравцем в історії Колоса.
Однак це далеко не єдина втрата Десни. Як повідомляє TaТо Таке, з чернігівською командою цієї зими прощаються й інші зірки.
Зокрема, ексфорвард Шахтаря, Зорі та збірної України Пилип Будківський залишить Десну з 1 січня у статусі вільного агента.
Розірвав контракт із чернігівським клубом колишній півзахисник Зорі та Баєра Владлен Юрченко.
Також піде з Десни Сергій Болбат, який належить Шахтарю. У нього закінчується строк оренди.
При цьому ще один відомий гравець Десни ексдинамівець Владислав Калитвинцев може отримати статус вільного агента через невиплати із зарплати та перебратися до Олександрії.
Нагадаємо, на зимові канікули Десна, яка на старті сезону була лідером УПЛ, вирушила сьомою. Чемпіонат України відновиться у лютому.