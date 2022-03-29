Расстреляли прямо в зале! Орки убили детского тренера

Тренер Алексей Джунковский. Фото ASPI

В Ирпене погиб известный тренер по боксу Алексей Джунковский. В прошлом четырехкратный призер чемпионатов мира среди военнослужащих, победитель матчевых встреч Украина – Россия, США – Украина, Украина – Куба.

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Как сообщает ASPI, ссылаясь на свидетелей, Джунковского расстреляли русские военные прямо в боксерском зале, где он тренировал местных ребят.

Среди воспитанников Алексея Джунковского чемпион Европы-2016 среди школьников Олег Латуга и серебряный призер ЧЕ-2015 среди школьников Владислав Марчук.

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Ранее мы писали, что чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик покинул Украину ради подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.