Розстріляли просто у залі! Орки вбили дитячого тренера

Тренер Олексій Джунківський. Фото ASPI

В Ірпені загинув відомий тренер з боксу Олексій Джунківський. У минулому чотириразовий призер чемпіонатів світу серед військовослужбовців, переможець матчевих зустрічей Україна – Росія, США – Україна, Україна – Куба.

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Як повідомляє ASPI, посилаючись на свідків, Джунківського розстріляли російські військові прямо в боксерському залі, де він тренував місцевих хлопців.

Серед вихованців Олексія Джунківського чемпіон Європи-2016 серед школярів Олег Латуга та срібний призер ЧЄ-2015 серед школярів Владислав Марчук.

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Раніше ми писали, що чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик залишив Українудля підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа.