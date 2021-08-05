В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 30 представителей Украины. Болеем за всех наших спортсменов и надеемся на медали!

Велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова, каноистка Людмила Лузан / Фото: Reuters

Наши олимпийцы посоревнуются в восьми видах спорта. Особые надежды возлагаем на Алексея Середу, выступающего в прыжках в воду, Елена Старикова и Любовь Басова посоревнуются в спринте велотрека. Каратисты Анита Серегина и Станислав Горуна постараются повторить успех Анжелики Терлюги.

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 6 августа:

23:30. Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал. Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий

03:37. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация. Лузан / Четверикова

03:52. Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация. Павел Алтухов, Юрий Вандюк

04:20. Художественная гимнастика. Квалификация. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко

04:30. Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Украина

05:30. Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Оксана Ливач

06:30. Каратэ. Женщины, кумите, 61 кг. Анита Серегина

09:00. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация. Алексей Середа

09:30. Велотрек. Женщины, спринт. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова

10:30. Легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал. Людмила Оляновська, Мария Сахарук, Анна Шевчук

11:00. Каратэ. Мужчины, кумите, 75 кг. Станислав Горуна

13:30. Артистическое плавание. Группы, техническая программа. Украина

Украинские медалистки Людмила Лузан и Анжелика Терлюга, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters Реклама

В четверг, 5 августа, украинцы завоевали две медали:

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.