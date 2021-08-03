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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 4 августа

3 августа, 21:35

Сергей Шаховец

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 17 представителей Украины. Гарантировано медали завоюют Жан Беленюк и Парвиз Насибов. Хорошие шансы завоевать медали у Коляденко и дуэта Федина и Савчук

Парвиз Насибов и Жан Беленюк поборятся за золотые награды на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Наши спортсмену завтра могут завоевать сразу несколько комплектов наград. У Беленюка и Насибова прекрасные шансы принести для Украины первое "золото". За "бронзу" будут бороться Ирина Коляденко в вольной борьбе и дуэт в артистическом плавании Федина – Савчук. Будем болеть за Михаила Кохана, он выступит в финале соревнований по метании ядра.

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Жан Беленюк / Фото: Reuters

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 4 августа:

Марта Федина и Анастасия Савчук во время выступления / Фото: Reuters

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Источник: Сегодня|Спорт

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