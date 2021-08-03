Змінити мову на: RU Перейти до новин

Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 4 серпня

3 серпня, 21:35

Сергій Шаховець

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо виступлять 17 представників України. Гарантовано медалі завоюють Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Хороші шанси завоювати медалі у Коляденко і дуету синхроністок Федина та Савчук

Парвіз Насібов і Жан Беленюк поборються за золоті нагороди на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Наші спортсмени завтра можуть завоювати відразу кілька комплектів нагород. У Беленюка та Насібова прекрасні шанси принести для України перше "золото". За "бронзу" боротимуться Ірина Коляденко у вільній боротьбі та дует у артистичному плаванні Федина – Савчук . Будемо вболівати за Михайла Кохана, він виступить у фіналі змагань з метання ядра.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Реклама

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 4 серпня:

Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу / Фото: Reuters

Новини на цю ж тему:
Олімпійські ігри Олімпіада-2020 Жан Беленюк Україна на Олімпіаді-2020 Парвіз Насибов

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама