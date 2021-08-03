Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 4 серпня

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо виступлять 17 представників України. Гарантовано медалі завоюють Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Хороші шанси завоювати медалі у Коляденко і дуету синхроністок Федина та Савчук

Парвіз Насібов і Жан Беленюк поборються за золоті нагороди на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Наші спортсмени завтра можуть завоювати відразу кілька комплектів нагород. У Беленюка та Насібова прекрасні шанси принести для України перше "золото". За "бронзу" боротимуться Ірина Коляденко у вільній боротьбі та дует у артистичному плаванні Федина – Савчук . Будемо вболівати за Михайла Кохана, він виступить у фіналі змагань з метання ядра.

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Жан Беленюк / Фото: Reuters Реклама

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 4 серпня:

0:30. Плавання на відкритій воді. Жінки, 10 км. Христина Панчішко.

Плавання на відкритій воді. Жінки, 10 км. 4:05. Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Кваліфікація. Людмила Лузан, Анастасія Четверикова.

Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Кваліфікація. 4:47. Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Кваліфікація. Юлія Юрійчук, Марія Повх.

Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Кваліфікація. 5:30. Легка атлетика. Жінки, 400 м з бар'єрами. Фінал. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.

Легка атлетика. Жінки, 400 м з бар'єрами. Фінал. 5:30. Вільна боротьба. Жінки, до 57 кг. 1/8 фіналу. Тетяна Кіт – Сівар Бусетта (Туніс).

Вільна боротьба. Жінки, до 57 кг. 1/8 фіналу. – Сівар Бусетта (Туніс). 9.00. Стрибки у воду. Жінки, вишка 10 м. Кваліфікація. Софія Лискун.

Стрибки у воду. Жінки, вишка 10 м. Кваліфікація. 10.20. Трек. Жінки, кейрин. Кваліфікація. Любов Басова, Олена Старикова.

Трек. Жінки, кейрин. Кваліфікація. 13:30. Артистичне плавання. Дует, довільна програма. Фінал. Марта Федина / Анастасія Савчук.

Артистичне плавання. Дует, довільна програма. Фінал. 13:45. Греко-римська боротьба. До 67 кг. Фінал. Парвіз Насибов – Мухаммадалі Гера (Іран).

Греко-римська боротьба. До 67 кг. Фінал. – Мухаммадалі Гера (Іран). 14:10. Греко-римська боротьбі. До 87 кг. Фінал. Жан Беленюк – Віктор Лорінца (Угорщина).

Греко-римська боротьбі. До 87 кг. Фінал. – Віктор Лорінца (Угорщина). 14:15. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Фінал. Михайло Кохан.

Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Фінал. 14:55. Вільна боротьба. До 62 кг. Бронзовий фінал. Ірина Коляденко.

Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу / Фото: Reuters