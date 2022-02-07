7 февраля 19:00
Полесье 1
Черноморец 1
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
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Расписание украинцев на Олимпиаде 8 февраля

Сергей Шаховец
7 февраля, 21:32
Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Во вторник будут соревноваться 14 представителей олимпийской сборной Украины

Иван Ковбаснюк - горнолыжный спорт / Фото: Reuters

Во вторник, 8 февраля, украинцы на Олимпиаде в Пекине представляют нашу страну в фигурном катании, сноубординге, горнолыжном спорте, лыжной гонке, биатлоне и санном спорте.

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Расписание украинцев на Олимпиаде 8 февраля

  • 03:15. Фигурное катание. Одиночный турнир. Мужчины. Короткая программа – Иван Шмуратко
  • 04:40. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Квалификация – Аннамари Данча
  • 05:00. Горнолыжный спорт. Супер-гигант – Иван Ковбаснюк
  • 10:00. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
  • 10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал
  • 10:50. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Алексей Красовский, Руслан Перехода
  • 13:50. Санный спорт. Третий и четвертый заезды – Елена Стецькив, Юлианна Туницкая

Напомним, после стартовых дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Швеция, у которой три золота.