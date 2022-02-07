Иван Ковбаснюк - горнолыжный спорт / Фото: Reuters

Во вторник, 8 февраля, украинцы на Олимпиаде в Пекине представляют нашу страну в фигурном катании, сноубординге, горнолыжном спорте, лыжной гонке, биатлоне и санном спорте.

Реклама

Расписание украинцев на Олимпиаде 8 февраля

03:15. Фигурное катание. Одиночный турнир. Мужчины. Короткая программа – Иван Шмуратко

03:15. – Иван Шмуратко 04:40. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Квалификация – Аннамари Данча

04:40. – Аннамари Данча 05:00. Горнолыжный спорт. Супер-гигант – Иван Ковбаснюк

05:00. – Иван Ковбаснюк 10:00. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех

10:00. – Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех 10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал

10:30. – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал 10:50. Лыжная гонка. Спринт – свободный стиль. Квалификация – Алексей Красовский, Руслан Перехода

10:50. – Алексей Красовский, Руслан Перехода 13:50. Санный спорт. Третий и четвертый заезды – Елена Стецькив, Юлианна Туницкая

Напомним, после стартовых дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Швеция, у которой три золота.