Іван Ковбаснюк – гірськолижний спорт / Фото: Reuters

У вівторок, 8 лютого, українці на Олімпіаді в Пекіні представляють нашу країну у фігурному катанні, сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних ujyrf

Розклад українців на Олімпіаді 8 лютого

03:15. Фігурне катання. Одиночний турнір. Чоловіки. Коротка програма – Іван Шмуратко

– Іван Шмуратко 04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація – Аннамарі Данча

– Аннамарі Данча 05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант – Іван Ковбаснюк

05:00. – Іван Ковбаснюк 10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

– Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех 10:30. Біатлон. Індивідуальна гонка. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

10:30. – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал 10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода

– Олексій Красовський, Руслан Перехода 13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, після стартових днів Олімпіади в медальному заліку Ігор лідирує Швеція, яка має три золота.