7 лютого 19:00
Полісся 1
Чорноморець 1
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Розклад українців на Олімпіаді 8 лютого

Сергій Шаховець
7 лютого, 21:32
Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У вівторок змагатимуться 14 представників олімпійської збірної України

Іван Ковбаснюк – гірськолижний спорт / Фото: Reuters

У вівторок, 8 лютого, українці на Олімпіаді в Пекіні представляють нашу країну у фігурному катанні, сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних ujyrf

Розклад українців на Олімпіаді 8 лютого

  • 03:15. Фігурне катання. Одиночний турнір. Чоловіки. Коротка програма – Іван Шмуратко
  • 04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація – Аннамарі Данча
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант – Іван Ковбаснюк
  • 10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
  • 10:30. Біатлон. Індивідуальна гонка. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
  • 10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода
  • 13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, після стартових днів Олімпіади в медальному заліку Ігор лідирує Швеція, яка має три золота.

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