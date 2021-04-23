Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 23 тура УПЛ

В эти выходные киевское Динамо собирается вернуть себе титул чемпиона страны. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно обыграть в воскресенье на "Олимпийском" скромный Ингулец. Также продолжается борьба за третье место между Зарей, Ворсклой и Десной.
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Вашему вниманию – расписание и трансляции всех матчей 23-го тура, ставки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица.
Пятница, 23 апреля
19:00 Мариуполь – Рух, ТВ: "Футбол 1"
Ставки: 2.85 – 3.20 – 2.60
Суббота, 24 апреля
17:00 Колос – Ворскла, ТВ: "Футбол 2"
Ставки: 2.65 – 3.30 – 2.70
17:00 Днепр-1 – Минай, ТВ: "Униан"
Ставки: 1.60 – 3.95 – 5.60
19:30 Львов – Десна, ТВ: "Футбол 2"
Ставки: 4.90 – 4.10 – 1.65
Воскресенье, 25 апреля
14:00 Заря – Олимпик, ТВ: "Униан"
Ставки: 1.40 – 4.60 – 8.70
17:00 Александрия – Шахтер, ТВ: "Футбол 1"
Ставки: 9.10 – 5.30 – 1.30
17:00 Динамо – Ингулец, ТВ: "2+2"
Ставки: 1.18 – 6.60 – 19.00
Тем временем, Десна заплатит огромный штраф за скандальную фразу.
Прямые трансляции матчей УПЛ доступны на сервисе OLL.TV.
Смотрите, как Шапаренко забивал в ворота Ингульца в первом круге:
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