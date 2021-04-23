Українська
$ 28,06
33,81

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Суперлига по-украински: в Премьер-лиге приготовили новый формат

23 апреля, 08:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Руководство чемпионата Украины планирует расширить количество участников и сократить количество зимних матчей. Новый формат нужно еще утвердить

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Пока весь мир обсуждает неудачную попытку создать Суперлигу для элитных клубов в Украине определились с новым форматом чемпионата по футболу. Изменения могут вступить в силу со следующего сезона.

Реклама

Читайте также: Чемпионат Украины завершится на неделю раньше. Новые даты

"Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более-менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще требует утверждения. Также мы ждем подтверждение от комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект. А после этого уже передадим в исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон.

Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", – рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью каналу Футбол.

В тренде
Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

Напомним, сейчас в чемпионате Украины выступает 14 команд. По итогам сезона элитный дивизион должна покинуть одна команда.

Реклама

Ранее мы писали, что Динамо приглашали в Суперлигу, но Суркис считает ее основателей киллерами. Бывший президент киевского клуба Григорий Суркис вспомнил, как киевлян приглашали в G-14, но он отказался и сейчас тоже негативно отнесся к проекту.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забитые 29
Пропущеные 21
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В В
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забитые 31
Пропущеные 34
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
МариупольМариупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П В Н П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забитые 20
Пропущеные 47
Разница -27
Результаты последних матчей: В П П В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
18
Забитые 15
Пропущеные 37
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н В П П П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классикоЧУ по футболу
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" ТайсонаФутбол
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшиеЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять