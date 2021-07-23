Расписание, трансляции и интриги 1 тура чемпионата Украины по футболу

Динамо пропускает старт УПЛ, Де Дзерби начинает путь в Шахтере, а Днепр-1 сразится с Ворсклой

В пятницу, 23 июля, стартует новый сезон чемпионата Украины. Сезон 2021/2022 станет особенным в первую очередь из-за того, что впервые за восемь лет УПЛ будет сыграна по классическому формату в 16 команд.

Правда, первый тур все равно выйдет неполным. Дело в том, что снятие Олимпика и экстренное возвращение Миная вынудили УПЛ перенести матч закарпатцев против Динамо на 11 августа. Поэтому в стартовом туре зрителей ожидает 7 матчей. Пройдемся по главным интригам тура:

Первый матч сезона будет сыгран на "Арене-Львов". Местная одноименная команда примет Мариуполь именно на этом стадионе, с которым договорилась о сотрудничестве прямо накануне старта сезона. Роберто Де Дзерби дебютирует в официальном матче у руля Шахтера. Донецкая команда примет на НСК Олимпийский Ингулец, против которого могут выйти трое звездных летних новичков – Лассина Траоре, Педриньо и Марлон. Сразу три новичка элиты проведут свои игры против крепких середняков УПЛ. Верес примет Колос, Металлист-1925 померяется силами с Рухом, а Черноморец отправится в гости к Десне. Что интересно, в каждой из игр букмекеры видят аутсайдерами именно новичков УПЛ. Центральным матчем тура обещает стать битва в Полтаве между Ворсклой и Днепром-1. Шансы команд оцениваются как равные. Напомним, что полтавчанам предстоит сыграть с командой Йовичевича как раз между поединками Лиги Конференций против КуПСа. К слову, в первом матче с финами Ворскла потеряла победу на последних минутах.

Вашему вниманию – расписание всех игр, трансляций на ТВ и прогнозы букмекеров на матчи 1 тура чемпионата Украины:

Пятница, 23 июля

19:30 ЛЬВОВ – МАРИУПОЛЬ

Букмекеры: 3.25 – 3.55 – 2.15

Где смотреть: Футбол 1 и OLL.TV

Суббота, 24 июля

17:00 ВЕРЕС – КОЛОС

Букмекеры: 3.35 – 3.55 – 2.11

Где смотреть: Футбол 2 и OLL.TV

19:30 ШАХТЕР – ИНГУЛЕЦ

Букмекеры: 1.17 – 7.20 – 18.00

Где смотреть: Футбол 2 и OLL.TV

Воскресенье, 25 июля

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17:00 МЕТАЛЛИСТ-1925 – РУХ

Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.40

Где смотреть: Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ДЕСНА – ЧЕРНОМОРЕЦ

Букмекеры: 1.75 – 3.65 – 4.85

Где смотреть: Футбол 1 и OLL.TV

19:30 ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ

Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 5.90

Где смотреть: УНИАН и OLL.TV

Понедельник, 26 июля

19:30 ВОРСКЛА – ДНЕПР-1

Букмекеры: 2.61 – 3.50 – 2.62

Где смотреть: Футбол 2 и OLL.TV