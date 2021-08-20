20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Расписание и результаты 5-го тура чемпионата Украины по футболу

Андрей Трофимов
20 августа, 13:00
Шахтер играет против Черноморца, сформированного из футболистов и тренеров Динамо, а команда Мирчи Луческу в главном матче тура принимает неожиданного лидера Десну

Динамо vs Десна / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Пятый тур чемпионата Украины растянут на четыре дня – с 20 по 23 августа. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

Читайте также: Такой реакции Луческу не ждали: Мирча вернулся в раздевалку Динамо

Пятница, 20 августа

19:30 Ворскла – Металлист 1925
Котировки: 1.65 – 3.85 – 5.30
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Суббота, 21 августа

17:00 Верес – Минай
Котировки: 2.11 – 3.40 – 3.50
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Черноморец – Шахтер
Котировки: 15.50 – 6.20 – 1.21
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Днепр-1 – Рух
Котировки: 1.68 – 3.95 – 4.90
Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

Воскресенье, 22 августа

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17:00 Мариуполь – Заря
Котировки: 6.10 – 4.40 – 1.52
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Колос – Александрия
Котировки: 2.18 – 2.99 – 3.85
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

21:30 Динамо – Десна
Котировки: 1.41 – 4.85 – 7.40
Где смотреть: 2+2, OLL.TV

Понедельник, 23 августа

19:30 Львов – Ингулец
Котировки: 2.31 – 3.40 – 3.05
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

Смотрите, как в предыдущем туре Динамо сыграло 1:1 с Ингульцом

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