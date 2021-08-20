Расписание и результаты 5-го тура чемпионата Украины по футболу

Динамо vs Десна / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Пятый тур чемпионата Украины растянут на четыре дня – с 20 по 23 августа. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

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Пятница, 20 августа

19:30 Ворскла – Металлист 1925

Котировки: 1.65 – 3.85 – 5.30

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Суббота, 21 августа

17:00 Верес – Минай

Котировки: 2.11 – 3.40 – 3.50

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Черноморец – Шахтер

Котировки: 15.50 – 6.20 – 1.21

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Днепр-1 – Рух

Котировки: 1.68 – 3.95 – 4.90

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

Воскресенье, 22 августа

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17:00 Мариуполь – Заря

Котировки: 6.10 – 4.40 – 1.52

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Колос – Александрия

Котировки: 2.18 – 2.99 – 3.85

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

21:30 Динамо – Десна

Котировки: 1.41 – 4.85 – 7.40

Где смотреть: 2+2, OLL.TV

Понедельник, 23 августа

19:30 Львов – Ингулец

Котировки: 2.31 – 3.40 – 3.05

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

Смотрите, как в предыдущем туре Динамо сыграло 1:1 с Ингульцом