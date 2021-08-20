Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу

Динамо vs Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
П'ятий тур чемпіонату України розтягнутий на чотири дні – з 20 по 23 серпня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.
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П'ятниця, 20 серпня
19:30 Ворскла – Металіст 1925
Котирування: 1.65 – 3.85 – 5.30
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
Субота, 21 серпня
17:00 Верес – Минай
Котирування: 2.11 – 3.40 – 3.50
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
19:30 Чорноморець – Шахтар
Котирування: 15.50 – 6.20 – 1.21
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
19:30 Дніпро-1 – Рух
Котирування: 1.68 – 3.95 – 4.90
Де дивитись: УНІАН, OLL.TV
Неділя, 22 серпня
17:00 Маріуполь – Зоря
Котирування: 6.10 – 4.40 – 1.52
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
19:30 Колос – Олександрія
Котирування: 2.18 – 2.99 – 3.85
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
21:30 Динамо – Десна
Котирування: 1.41 – 4.85 – 7.40
Де дивитись: 2+2, OLL.TV
Понеділок, 23 серпня
19:30 Львів – Інгулець
Котирування: 2.31 – 3.40 – 3.05
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
Дивіться, як у попередньому турі Динамо зіграло 1:1 з Інгульцем