20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу

Андрій Трофімов
20 серпня, 13:00
Шахтар грає проти Чорноморця, сформованого з футболістів і тренерів Динамо, а команда Мірчі Луческу в головному матчі туру приймає несподіваного лідера Десну

Динамо vs Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

П'ятий тур чемпіонату України розтягнутий на чотири дні – з 20 по 23 серпня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.

Читайте також: Такої реакції Луческу не чекали: Мірча повернувся в роздягальню Динамо

П'ятниця, 20 серпня

19:30 Ворскла – Металіст 1925
Котирування: 1.65 – 3.85 – 5.30
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

Субота, 21 серпня

17:00 Верес – Минай
Котирування: 2.11 – 3.40 – 3.50
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Чорноморець – Шахтар
Котирування: 15.50 – 6.20 – 1.21
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Дніпро-1 – Рух
Котирування: 1.68 – 3.95 – 4.90
Де дивитись: УНІАН, OLL.TV

Неділя, 22 серпня

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17:00 Маріуполь – Зоря
Котирування: 6.10 – 4.40 – 1.52
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Колос – Олександрія
Котирування: 2.18 – 2.99 – 3.85
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

21:30 Динамо – Десна
Котирування: 1.41 – 4.85 – 7.40
Де дивитись: 2+2, OLL.TV

Понеділок, 23 серпня

19:30 Львів – Інгулець
Котирування: 2.31 – 3.40 – 3.05
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

Дивіться, як у попередньому турі Динамо зіграло 1:1 з Інгульцем

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