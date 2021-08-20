Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу

Динамо vs Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

П'ятий тур чемпіонату України розтягнутий на чотири дні – з 20 по 23 серпня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.

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П'ятниця, 20 серпня

19:30 Ворскла – Металіст 1925

Котирування: 1.65 – 3.85 – 5.30

Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

Субота, 21 серпня

17:00 Верес – Минай

Котирування: 2.11 – 3.40 – 3.50

Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Чорноморець – Шахтар

Котирування: 15.50 – 6.20 – 1.21

Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Дніпро-1 – Рух

Котирування: 1.68 – 3.95 – 4.90

Де дивитись: УНІАН, OLL.TV

Неділя, 22 серпня

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17:00 Маріуполь – Зоря

Котирування: 6.10 – 4.40 – 1.52

Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Колос – Олександрія

Котирування: 2.18 – 2.99 – 3.85

Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

21:30 Динамо – Десна

Котирування: 1.41 – 4.85 – 7.40

Де дивитись: 2+2, OLL.TV

Понеділок, 23 серпня

19:30 Львів – Інгулець

Котирування: 2.31 – 3.40 – 3.05

Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

Дивіться, як у попередньому турі Динамо зіграло 1:1 з Інгульцем