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Такой реакции Луческу не ждали: Мирча вернулся в раздевалку Динамо

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 августа, 12:08
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После разгромного поражения в спарринге от Интера 0:3 и сенсационной ничьей 1:1 с Ингульцом от Мирчи ожидали разнос, но он не стал устраивать его команде
Тренер киевлян Мирча Луческу
Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирча Луческу вернулся к руководству киевским Динамо после проблем со здоровьем. Во время отсутствия 76-летнего коуча на тренерском мостике киевляне не порадовали результатами.

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В контрольном поединке проиграли в Италии Интеру 0:3.

Затем киевляне сыграли вничью 1:1 с аутсайдером УПЛ Ингульцом, до этого проигравшим три матча кряду.

Тем не менее разгромного разбора полетов от Луческу после этого не последовало, хотя футболисты наверняка к такому варианту готовились.

"На удивление, по словам одного из лидеров клуба, крутых разборок от Луческу не было. Такой психологический шаг. Спокойно проанализированы оба провала и указано на ошибки. Конкретно и каждому. Видимо, решено не усугублять психологическое состояние игроков. Есть ощущение, что в воскресенье с Черниговом будет другая картина. И много других людей на поле в основе", – написал телеграм-канал Динамо Киев Inside

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что Луческу удалили кисту в волосяной луковице, которая была источником повышенной температуры.

Однако позже у тренера Динамо снова резко поднялась температура, и его вылет в Милан на игру с Интером пришлось отменить.

По ходу матча с Ингульцом Луческу, отсутствовавший на скамейке, поддерживал телефонную связь со своим штабом.

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