Расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу

"Шахтер" - "Минай", Алан Патрик и Нуриев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
На этой неделе запланированы сразу два тура украинской Премьер-лиги. Напомним, тренерский штаб сборной попросил уплотнить календарь, чтобы больше поработать с игроками перед Евро-2020. В среду и четверг проходят поединки 25-го, предпоследнего, тура сезона, в котором может определиться главный неудачник чемпионата.
В понедельник Олимпик нашел нового тренера за несколько часов.
Вашему вниманию – расписание трансляций всех матчей, котировки букмекерских контор, оперативные результаты и турнирная таблица.
Среда, 5 мая
14:00. Динамо – Мариуполь, ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.25 – 6.00 – 12.50
19:00. Днепр-1 – Заря, ТВ: "Униан"
Букмекеры: 2.95 – 3.50 – 2.25
19:00. Ворскла – Десна, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70
19:00. Александрия – Колос, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70
Четверг, 6 мая
19:00. Минай – Шахтер, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 21.00 – 8.40 – 1.15
19:00. Рух – Олимпик, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.15 – 3.45 – 3.35
19:00. Ингулец – Львов, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.15 – 3.35 – 3.45
Турнирная таблица УПЛ:
Тем временем, Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов.
Смотрите, как Олимпик обыгрывал Зарю:
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