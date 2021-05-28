Распахнула халатик и засветила грудь: интимное фото Ирины Морозюк из ванной

Ирина Морозюк зажигает в Турции / Фото: Instagram
Бывшая супруга футболиста Ризеспора Николая Морозюка Ирина показала горячее фото с отдыха в Турции. Девушка сфотографировалась в уборной в красном купальнике и халатике, соблазнительно его распахнув, чтобы была видна грудь и ее знаменитый ключик.
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Одиозная красотка отправилась на отдых в Турцию и ежедневно публикует оттуда горячие фото, радуя фанатов в соцсетях. Каждое фото Ирины сопровождается десятками комплиментами от поклонников.
Впрочем, недавно Ирине Морозюк досталось за откровенное фото: "Силикон вываливается!". Девушка похвасталась своей фигурой на турецком курорте, получив как восхитительные, так и вульгарные отзывы фолловеров.
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