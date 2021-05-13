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Раскабанел! Усик покупает волосы дорого и берет новую весовую планку

13 мая, 14:50

Олег Люлька

Украинский боксер все больше соответствует хэвивейту – сегодня под Александром весы показали ровно 105 кг: фанаты требуют от него боя

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Александр Усик продолжает поправляться!

В начале апреля весы под Усиком показали 103 кг ровно. Затем было 104,8 кг. А сегодня в носках с неожиданной надписью – "Покупаем волосы. Дорого" – Александр завесил 105 кг.

Притом что 31 октября Усик победил Чисору, показав на взвешивании накануне боя 98,4 кг.

Усик показал свой вес Видео: Instagram

"Как дела, хэвивейт? Скучали по мне? Я тут", – произнес на английском Усик на видео, опубликованном на его странице в Facebook

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее в WBO Усику дали понять, что с Джошуа он не подерется никогда.

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Вместе с тем IBF предложила Усику бой с хорватом Филиппом Хрговичем, который по стилю похож на Виталия Кличко.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

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вес боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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